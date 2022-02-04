التضامن تستجيب لحالة الطفلة لوسيندا: بنتنا.. وهنبذل قصارى جهدنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الحالة تحتاج إلى عدسة للإبقاء على فتحة العين، ولكن كل حالة لها خصوصيتها، لافتة إلى أن الوزارة تتعاون مع عدة جمعيات أهلية وصندوق تحيا مصر لتقديم خدمات جراحات العيون.

وأوضحت أن الوزارة ستتولى حالة الطفلة لوسيندا، وتابعت: "هى بنتنا، وهنبذل قصارى جهدنا، ونوعد إننا نهتم بالحالة".