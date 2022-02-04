متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف بالقاهرة لأعمال سحب مياه الأمطار «صور»

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال سحب المياه من المحاور والشوارع الرئيسية التى نتجت جراء سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة أحيانا على معظم أنحاء المحافظة.





وأوضح المهندس عادل حسن، أن الشركة كانت قد أعلنت أمس منذ الثالثة عصرا، رفع درجة الاستعداد وانتشار معداتها عقب تحذيرات الأرصاد الجويه بتوقعات سقوط أمطار من خفيفه لمتوسطه يومى الخميس والجمعة. وأشار إلى توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن المتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى أثناء فترات توقف الأمطار.

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