رئيس الإنجيلية يشارك فى رسامة قساوسة وشيوخ جدد بـ3 محافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى جولة رعوية بمشاركة القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس صادق مسعد، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلى، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنيسة الله بمصر، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا الإنجيلى، والقس موسى أقلاديوس، راعى الكنيسة الإنجيلية بمشطا سوهاج، والقس هانى سند، راعى الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت أسيوط، والقس جميل فوزى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالفكرية المنيا، وبحضور عدد من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية فى مصر.

وبدأ رئيس الإنجيلية جولته الرعوية برسامة وتنصيب الدكتور وجيه قط شيخًا للكنيسة الإنجيلية بمشطا سوهاج، وفى محافظة أسيوط شارك رئيس الطائفة احتفال الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت برسامة وتنصيب شيوخ جدد، الشيخ عماد منصور، والشيخ مؤنس منير، والشيخ سامح رسمى، والشيخ ناهد صبرى، بحضور عدد كبير من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وفى محافظة المنيا شارك رئيس الإنجيلية، فى حفل رسامة وتنصيب الأخ رامى إدوارد قسًّا وراعيًا لكنيسة الله الإنجيلية بملوى المنيا، كما شارك فى حفل تنصيب القس جميل فوزى راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالفكرية المنيا.





وقدم رئيس الطائفة التهنئة إلى جميع القسوس والشيوخ الجدد وعائلاتهم، وشعب كنائسهم، وأكد خلال كلماته على "أن الرعاية والخدمة عطية من الله، والخدمة الحقيقية هى انكسار وتوحد ودموع وفرح مع الشعب".