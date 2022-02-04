تقرير للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل: إصدار 45 ألف عقد تقنين

‎استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية معدلات الأداء ونسب التنفيذ بالمحافظات لتقنين الأراضي، حيث أشار تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة أن إجمالي ما تم إصداره من عقود تقنين حتى الأن نحو 45 الف عقد، من بين 90 ألف طلب استوفى كافة الشروط المطلوبة للتقنين، ‎وهو ما يمثل نسبة 50% من الطلبات التى استوفت شروط التقنين.

‎وأكد التقرير أن هناك 30 ألف طلب تم البت فيها بالرفض لعدم صلاحيتها للتقنين، فيما تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية، وطلب رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل العمل خلال الفترة القادمة على تكثيف الجهود لإنجاز كافة العقود، وبما يسهم فى الانتهاء من هذا الملف خلال العام الجارى.

‎وشدد رئيس اللجنة على منح المحافظات أولوية لملف التقنين لما يمثله من تطبيق للقانون وتحقيق استقرار للمواطنين، مع الحرص على تقديم كافة التيسيرات التى تتفق مع القانون وتسهم فى دعم المواطن لتقنين أوضاعه، سواء كان ذلك فى إجراءات المعاينة أو طريقة سداد مقدمات التعاقد أو المدة المسموح بالتقسيط خلالها.

‎وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة أن المحافظين لهم صلاحيات كاملة فى منح التيسيرات التى نص عليها القانون واللائحة، وعليهم استثمار ذلك فى إنجاز ملف التقنين.

وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى تكليف المهندس شريف اسماعيل للأمانة الفنية بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والمحافظات وكذلك هيئة الأوقاف لحصر الأراضي المستردة التى تصلح للبيع بالمزاد العلنى وعرضها على اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها،