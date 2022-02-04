لوسيندا.. رضيعة تبحث عن حل لإنقاذ وجهها (فيديو)

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، أن أشعة الرنين أظهرت أن هناك عصب يصل إلى العين، وداخل فجوة العين فارغ، متابعة: "بس سبحان الله لما بتعيط بتنزل دموع".
وأوضحت أنها ذهبت بابنتها إلى عدد كبير من الأطباء وأكدوا أنهم لا يستطيعون فعل شىء إلا تجميل فقط، معقبة: "ربنا قادر على كل شىء"، لافتة إلى أنه تم تركيب عدسة تعويضة لابنتها يتم تغييرها كل شهرين.
وتابعت: "ناس بتقول إنه يمكن عمل زرع عين لها فى الخارج، ياريت نقدر نسفرها".
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