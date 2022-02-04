السفير المصرى فى نيودلهى يلتقى نائب مستشار الأمن القومى الهندى

جدة - نرمين السيد - تناول السفير المصرى خلال الاجتماع الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر المواجهة الأمنية للجماعات الإرهابية، أو تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، أو المواجهة الفكرية والأيديولوجية من خلال مكافحة الفكر المتطرف والمتشدد بهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

كما لفت السفير وائل حامد، إلى دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA للتعريف بمجال مكافحة التشدد والتطرف المؤدى للإرهاب.

ومن جانبه ذكر نائب مستشار الأمن القومى الهندى، أن مواجهة الإرهاب مسؤولية مشتركة تحتاج لتضافر جهود جميع الدول لمواجهة الإرهاب وقطع أواصره وتجفيف منابع تمويله، لا سيما مع تطور قُدرات الجماعات الإرهابية، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام التطور التكنولوجى الأمر الذى أزال عنصر التباعد الجغرافى الذى كانت تلك الدول تتحصن خلفه بل وأثبت أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود ولا تستطيع أى دول أن تقف بمأمن عن آثاره.

كما تطرق الجانبان خلال الاجتماع لمستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما مع تزامن عام 2022 الجارى مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للعلاقات الثنائية، كما بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقتين العربية والآسيوية.