سلبية مسحة بعثة منتخب مصر قبل مواجهة السنغال فى نهائى أفريقيا

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال بعد غد الأحد في نهائي الأمم الأفريقية عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله.

وضرب المنتخب الوطنى موعداً فى التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1.