/677334/علا-رامي-عن-أبو-الليف-طلقني-بعد-ما-اتشهر-واتجرحت-بسببه

حلت الفنانة المصرية علا رامي ضيقة على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر الذي تقدمه الإعلامية ياسمين علي التي سألتها حول العلاقة التي جمعتها بالمطرب نادر أبو الليف.

دوت الخليجيرصد علاقة الحب التي جمعت علا رامي بنادر أبو الليف وسبب طلاقهما

وقالت علا رامي ردا على سؤال ياسمين علي خلا برنامج «كلام الناس»: «اتعرفت على أبو الليف من فترة طويلة؛ لأنه كان بيدرس في معهد قريب من المعهد اللي كنت بدرس فيه، واتقابلنا كذا مرة، لحد ما حبينا بعض».

الشهرة.. سبب طلاق علا رامي من أبو الليف

وتابعت: «وقت انفصالنا كان أبو الليف في بداية شهرته وأنا كنت مشهورة من فترة، وبعد شهرته بدأت الأعمال تنهال عليه وانشغل عني بالحفلات وحسيت إني مش موجودة في حياته».

وأضافت علا: «حاولت الحديث معه بسبب بعده عني، ولكنه قالي إن طلاقنا هو الحل، وأنا انجرحت أكيد، والمواقف دي بتحصل كتير في المجتمع، واعتقدت أن المفروض نطلع ونكبر سوا».

علا رامي تكشف عن عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى

واعلنت علا رامي عن عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى بعد طلاقها من حسن أبو الليف، مؤكدة تقدم لي العديد من الرجال للزواج بي ولكني رفضت؛ لأني أحب الحرية وأنزعج من التحكم والغيرة.

نادر أبو الليف يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «عصبية»

الجدير بالذكر أنه، يستعد الفنان الشعبي، نادر أبو الليف لإستعادة نشاطه الفني من جديد، من خلال طرح عمل غنائي بعنوان «عصبية».

وكان كشف المطرب نادر أبو الليف مؤخرا، عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن شركات الإنتاج لا تعطي المطربين حقوقهم المادية ولا تقدرهم، مشيرا إلى أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".

نبذة عن نادر أبو الليف

نادر أنور جابر الشهير بـ «نادر أبو الليف» أو «أبو الليف»؛ هو مغني مصري، ولد في 1968 م، بالإسكندرية. تخرج من معهد الكونسرفتوار، الذي درس الموسيقى فيه، حيث كان عازفا لآلة الكمان. ذاع صيته بعد صدور أول ألبوم له المعرف بـ «كينج كونج»، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة، تناقش العديد من قضايا المجتمع والشباب، بطريقة تميل إلى السخرية.