استعداداً لكأس العالم لكرة السلة: الزمالك يحقق الفوز على منتخب ليبيا

/677335/استعدادا-لكأس-العالم-لكرة-السلة-الزمالك-يحقق-الفوز-على-منتخب-ليبيا

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، الفوز على منتخب ليبيا بنتيجة 78-58 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما على صالة حسن حلمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأتي مباارة الزمالك ومنتخب ليبيا لكرة السلة، في إطار استعدادات الفارس الأبيض لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

نتيجة فترات المباراة:

24/11

39/25

64/40

78/58

وشهد اللقاء مشاركة أحمد عزب، لاعب فريق سلة الزمالك المنتقل حديثا من سموحة، بعد نهاية الدور التمهيدى من بطولة دوري السوبر.

كما شهدت المباراة مشاركة الثلاثي المحترف الكاميروني داريل ستروبري والنيجيري إيك ديوجو والأمريكي مايكل ماكيني المنضمين

المشاركة في مونديال العالم للأندية

شهد اللقاء حضور أحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبد الفتاح عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك ومن الجانب الليبي فؤاد برغش رئيس اتحاد السلة، ومحمد الفقي رئيس بعثة المنتخب الليبي، وعبد العزيز مرسيط إداري الفريق، ورمضان الحراري إعلامي الاتحاد الضيف.

شهد اللقاء حضور جماهيري لتشجيع وتحفيز الفريق قبل البطولة، وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة فريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الزمالك وسان بابلو بكأس العالم

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام سان بابلو يوم ١١ فبراير الجاري في تمام السابعة مساء، وتقام المباراة النهائية لمونديال السلة يوم 13 فبراير الجاري.

كان فريق سلة الزمالك تُوج ببطولة الأفرو ليج التي أقيمت في رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة الدوري.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً.

قال أحمد سليمان حارس مرمي الزمالك السابق والمرشح لرئيس النادي:" كنا نرغب في تقديم شكل جيد في المؤتمر داخل القلعة البيضاء، ولكن تفاجئنا صباح اليوم بتواجد بعض من الناس التي ترغب في تشجيع القائمة تم منعها من الدخول، بالرغم من تواجد أمن النادي .

وتابع:" لكن هناك تعسف من إدارة النادي و منع دخول الصحفيين والإعلاميين و المصورين بجانب قطع التيار الكهربائي عن الصالة المغطاة".