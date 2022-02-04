أصالة فى اليوم العالمى للسرطان: الله يحفظنا ويشفي كل إنسان

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حرصت الفنانة السورية أصالة، على الاحتفال باليوم العالمى لمرضى السرطان، من حلال تشجيعهم على مقاومة هذا المرض خبيث.

دوت الخليجيرصد دعم الفنانة السورية أصالة لمرضي السرطان لنشرها للعلامة الشهيرة لمحاربة المرض

ونشرت أصالة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة للعلامة الشهيرة لمحاربة المرض الخبيث، معلقة عليها:”أخد منّا هالوحش ناس قراب حبايب وأصحاب، الله يحفظ حبايبنا ويبعده عنّ كلّ الطيبين ويعافى كلّ إنسان ربّ العالمين امتحنه فيه، وأنا من النّاس اللى بتصدّق بأنه نتيجة قهر ووجع مكبوت".

رسالة أصالة لمرضى السرطان

وأضافت أصالة: "واحتياطا إذا زعلتم فضفضوا النّاس كلّها عندا من القهر أشكال وما حدا خالى من الوجع، عبّروا لا تتركوا الجرح مقفول، ولا تتطلّعوا على ناس قلال ممكن يتنمّروا، الله يحفظكم جميع ويعافي قلوبنا لتتعافى أجسادنا، الله يرحم صديقتي الحبيبة آخر ضحايا هالوحش ويرحم كلّ حبايبنا اللي تركونا بسببه أو بسبب غير، ويا رب يجي اليوم اللي حبّة دوا بتشفي منّه".

أصالة تشكر القائمين على حفل joy awards

أعربت المطربة السورية أصالة نصري، عن سعادتها بحصولها على جائزة joy awards، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وكتبت المطربة أصالة عبر حسابها الرسمي “انستجرام”: “ممنونه لمحبتكم اللي غمرتني فرح وفخر إخوتي وأصحابي وحبايبي ومنّ كلّ قلبي بدّي أتشارك هالجّائزه مع كلّ موهوبه مكافحه بتحترم الموسيقى اللي هيّي غذاء الرّوح وإنعاش القلب وسكّر الذكريات”.

وتابعت: “لأوّل مرّة بفرح ويستمتع وبستنّى الإسم وقلبي بيدقّ وشاركتكم كلّ شعور بمنتهى الصدق وبكلّ الطفوله الّلي مازالت مسيطره عليّي.. شكراً جزيلاً لكلّ زملائي وزميلاتي الّلي باركوا لي”.

واستكملت شاكرة أصدقائها: “وشكراً لحبيبي الأحنّ الّلي رحّع لي كلّ شعور كنت مفكّرته سافر عنّي لمطرح بعيد جوزي هديّة السّما متلّ ماهوّه مسمّيني .. وكلّ الشكر للمؤسّسه الرّائده روتانا على إهتمامها بأهل بيتها وعلى رأسها الحبيب الغالي المعلّم سالم الهندي.. وبشكر مجموعة ام_بي_سي على التنظيم الخيالي لحفل”.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.