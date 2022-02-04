دوت الخليج يكشف حقيقية خروج الطفل ريان من البئر

/677338/تحيا-مصر-يكشف-حقيقية-خروج-الطفل-ريان-من-البئر

انتشرت منذ قليل عدد من الاخبار والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تفيد خروج الطفل ريان من البئر بعد سقوطه بداخله منذ اكثر من 72 ساعة.

دوت الخليج

ونفت مصادر مغربية صحت هذه الفيديوهات موضحة أنه ما زالت فرق الانقاذ تكثف جهودها في البحث لاخراج الطفل ريان سالما غانما لأهله.

حيث تتوالى جهود فرق إنقاذ الطفل ريان المغربي البالغ من العمر (5 سنوات)، والذي بدأت قصته بعد ظهور فيديو لظهور حي يتنفس، داخل بير على عمق 60 متر بعد سقوطه في بداخله، منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب.

وسائل الاعلام المغربية اشارت إلى أن أعمال الحفر الجارية لإنقاذ الطفل ريان،وصلت إلى عمق أكثر من 30 مترا بحضور مهندس وتقنيين طوبوغرافيين، حيث أنه وفقا لما كشف به موفد القناة الثانية المغربية، عن أن الوضع الصحي للطفل ريان غير واضح، ح، فإن عمليات الانقاذ متواصلة وتدخل مراحلها الأخيرة.

عمليات انقاذ الطفل ريان تدخل مراحلها الاخيرة

حيث تشهد هذه الاونة قيام قوات الإنقاذ المدني بحفر بئر موازية بحذر شديد بسبب هشاشة التربة، كما تقوم بتزويد الطفل بالأكسجين عبر قناع تم إنزاله إليه لكن محاولاتها لتزويده بالمياه واللبن فشلت لعدم قدرة الصغير ريان على تحريك جسمه بسبب إصابته بجروح بعد سقوطه في البئر، كما أن يغيب عن الوعى على فترات متقطعة.

مواصلة الجهود لإنقاذ ريان

جدير بالذكر أن السلطات المغربية قد اكدت أنها تقوم بمواصلة جهودها لإنقاذ ريان وسط مخاوف من عدم قدرته على الصمود بسبب انخفاض درججة الحرارة والإصابات التى تعرض لها وعدم تناوله أى طعام منذ نحو 40 ساعة.

السلطات المغربية كانت قد ذكرت أيضا أن أسرة الطفل أن البئر قديمة ويصل عمقها إلى 62 متر، ولا توجد فيها مياه، حيث تم وضع غطاء على فوهتها لكن حركة الألات الزراعية أدت لإزالة الغطاء.

أنقذوا الطفل ريان

وتصدرت هاشتاجات أنقذوا الطفل ريان وقلوبنا مع ريان مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي كما نفذ عدد من رسامي الكاريكاتير رسوم تدعم الطفل الصغير. ومع ازدياد حالة القلق حول بقاء الطفل على قيد الحياة من عدمه تمكن الأهالي من استخدام كاميرات رصدت بقاء ريان حيا يتنفس ولكن بلا حركة على عمق 32 مترا من سطح البئر مع وجود إصابات برأسه في أماكن متفرقة من أثر السقوط. ويتابع الملايين من العالم العربي حاليا لحظات إنقاذ الطفل ريان والتي يتم بثها على الهواء حيث تنتظره طائرة هليكوبتر لنقله إلى المستشفى فور خروجه، فيما تعلق قلوبهم بالدعاء للطفل صاحب الخمس سنوات.