سفير مصر فى موسكو يبحث مع الجانب الروسى مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى روسيا الإتحادية، السفير فلاديمير سافرونكوف ممثل روسيا فى الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام فى الشرق الأوسط.





تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك الجهود التى تقوم بها الرباعية الدولية، كما تناول اللقاء جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وأهمية تكثيف التنسيق بين مصر وروسيا اتصالا بجهود تحريك العملية السياسية فى إطار العمل على تحقيق حل الدولتين.

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