بعد تحريك أسعار البنزين.. محافظ دمياط: لا زيادة بتعريفة الركوب

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعى والسرفيس لن تشهد أى زيادة بعد تحريك أسعار البنزين، اليوم الجمعة، دون المساس بأسعار السولار..





ووجهت "المحافظ" تعليماتها إلى كافة الأجهزة المعنية بشن حملات مشتركة لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر المواد البترولية، كما أكدت على إدارة المواقف بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدى لأى محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين.. وشددت أيضا على الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير وتعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.. و أوضحت "الدكتورة منال عوض" أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين فى حالة وجود اى مشكلات تتعلق بالزيادة من قبل السائقين وذلك من خلال التواصل مع الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة "057/2264121".

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