رئيس جامعة الوادى الجديد : حريصون على التواصل مع المجتمع المحلى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة الوادى الجديد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع المحلى وتلقى الأفكار والمقترحات التى تهدف إلى تطوير وتنمية دور الجامعة فى خدمة أهالى الوادى الجديد.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات، على رأس وفد كنسى من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة. وقال رئيس الجامعة وفقا لبيان، إنه بحث مع الوفد الكنسى بعض الموضوعات الخاصة بدور الجامعة فى خدمة المجتمع وعلاقاتها بالأطياف المجتمعية المختلفة.

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