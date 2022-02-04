المتحف القومى للحضارة يستقبل 4700 زائر فى أول أيام إجازة نصف العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى للمتحف، إن المتحف شهد اليوم تدفق الزائرين بشكل كبير وخصوصًا من الطلاب الذين توافدوا من أنحاء الجمهورية لزيارة المتحف ليكون وجهتهم الأولى فى أول أيام أجازة نصف العام الدراسى، الأمر الذى يؤكد على شغفهم بحضارة بلدهم ووعيهم السياحى والأثرى بآثار أجدادهم، وهو ما تسعى إليه المتاحف المصرية كمؤسسات تعليمية وثقافية.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق إعداد وتنظيم برامج لرفع الوعى السياحى والأثرى لجميع أفراد المجتمع والفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية فى عملية التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه فى أبريل الماضى، واستقباله للمومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومى للحضارة المصرية.