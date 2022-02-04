/677339/طاقة-النواب زيارة-السيسي-للصين-تعكس-التقدير-الصيني-الكبير-للقيادة-السياسية-المصرية

أكد النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الصين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية المقامة في بكين. قائلا إنها مناسبة رياضية عالمية، تؤكد على العلاقات المصرية- الصينية والتي تشهد طفرة كبيرة وحقيقية خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات الفاعلة والإدارة الحكيمة للرئيس السيسي.

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ولفت صالح في تصريحات له اليوم، إلى أن الشراكة الصينية - المصرية التي تمت في عهد الرئيس السيسى كبيرة ومتنوعة، فهى شراكة استراتيجية في كل المجالات، سواء سياسية أو اقتصادية أو في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

طاقة النواب: زيارة السيسي للصين تعكس التقدير الصيني الكبير للقيادة السياسية المصرية

ونوه رئيس طاقة البرلمان، بأن دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي لحضور حفل افتتاح الأولمبياد يكشف الاهتمام الصيني بالوجود والنفوذ المصري في أفريقيا، مشيرا إلى أن الصين تعتبر مصر بوابة أفريقيا، كما أن لها قدرتها على التأثير في المنطقة برمتها.

المكانة الرفيعة للقيادة المصرية عند الصينيين

واعتبر عوض الله، أن زيارة الرئيس السيسي للصين تأكيد على المكانة الرفيعة للقيادة المصرية عند الصينيين، وانعكاس للتطور الشامل الذي تشهده العلاقات بين الدولتين، علاوة على أنها زيارة مهمة تأتى تتويجا للزيارات المتبادلة بين البلدين، والكثير من الاتفاقيات التي عقدت بينهما في شتى المجالات خلال السنوات الماضية.