/677340/حقيقة-تأجيل-مباراة-مصر-والسنغال-24-ساعة-في-نهائي-أمم-إفريقيا

شهدت الساعات الأخيرة، بعد فوز منتخب مصر على غريمة القاري، منتخب الكاميرون، صاحب الأرض والضيافة، وحجز مقعد في النهائي أمام السنغال، على تأجيل المباراة النهائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

طالب ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في رسالة موجهة للجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا، والاتحاد القاري، بتأجيل مباراة النهائي من البطولة، لمدة 24 ساعة.

ضياء السيد يثير التكهنات بعد مباراة مصر والكاميرون

جاء طلب ضياء السيد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ليكون هناك مبدأ تكافئ فرص بين منتخب مصر والسنغال، في لقاء نهائي العرس الإفريقي.

نسيى ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني، فارق الوقت في مباراة نصف نهائي وربع نهائي، الذي جاء بعد يومين فقط من مواجهات السنغال، وفرق يوم عن مواجهات المنتخب الوطني.

لتظل مباراة مصر والسنغال في موعدها، الأحد المقبل في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والذي يحتضنه ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

رسالة كيروش لمنتخب مصر قبل لقاء السنغال

ونشر كيروش تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام، أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي".

وأضاف كيروش: "أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".

واختتم المدير الفني للمنتخب المصري: "سنعزز بمزيد من القوة خطة شبكة العنكبوت التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقليتنا الاحترافية والجماعية".

لجنة الإنضباب بالاتحاد الإفريقي

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد عاقبت كارلوس كيروش بالإيقاف مباراتين و10 آلاف دولار غرامة، على خلفية طرده في مباراة أمس الخميس، أمام الكاميرون في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا، والتي فاز بها المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.