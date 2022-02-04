عنصر نسائي في طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال بنهائي أمم إفريقيا

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اسندت لجنة الحكام بالكاف، صافرة تحكيم مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا، للجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ليكون الفاصل في أحداث نهائي النسخة الثالثة والثلاثون من عرس إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يمتلك فيكتور جوميز صاحب الـ 39 عام سجل حافل في المباريات الحاسمة، على المستوى الدولي وليس الإفريقي فقط، بعد حصولة على الشارة الدولية في عام 2011.

طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال بنهائي أمم إفريقيا

حكم ساحة: فيكتور جوميز “جنوب إفريقيا”.

حكم مساعد أول: زاكلي سويلا “جنوب إفريقيا”.

حكم مساعد ثاني: سورو فاتسواني “ليسوتو”.

حكم رابع: جان جاك جامبو ندالا “الكونعو الديموقراطية”

حكم مساعد احتياطي: أوليفيه سافاري “الكونغو الديموقراطية”.

رسالة كيروش لمنتخب مصر قبل لقاء السنغال

ونشر كيروش تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام، أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي".

وأضاف كيروش: "أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".

واختتم المدير الفني للمنتخب المصري: "سنعزز بمزيد من القوة خطة شبكة العنكبوت التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقليتنا الاحترافية والجماعية".

لجنة الإنضباب بالاتحاد الإفريقي

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد عاقبت كارلوس كيروش بالإيقاف مباراتين و10 آلاف دولار غرامة، على خلفية طرده في مباراة أمس الخميس، أمام الكاميرون في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا، والتي فاز بها المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

حكم فيديو رئيسي: عادل زوراق “المغرب”.

حكم فيديو مساعد: بشرى كربوبي “المغرب”.

حكم فيديو مساعد ثاني: زكريا برينسي “المغرب”.

مراقب المباراة: جان ميدار كوسا “جمهورية الكونغو”.

مراقب الحكام: سيليستان نيتانجونجيرا “رواندا”.