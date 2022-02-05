أيتن عامر: «الثقة سبب ندمي على أحد أعمالي»

كشفت الفنانة أيتن عامر عن إحدي المسلسلات "رفضت ذكر أسمه" التى ندمت وقامت العمل بيه، وذلك بسبب الثقة التى كانت تحملها تجاه صديقها الذي لم يرد عليها بسبب ما فعله تجاها.

دوت الخليج يرصد تصريح أيتن عامر لـ”حبر سري” عن أسوء غلطة قامت بها داخل الوسط الفني

وقالت الفنانة أيتن عامر خلال أستضافتها برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم والمذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، أنا طلبت منه أنه يحل المشكلة، ولم يرد على رسالتى، وأنا ديما بقول حقي عن ربنا.

وكشفت أيتن خلال حوارها فى "حبر سري" أن لو الشخص رجع وأعتذر أقبل أشتغل معاه، بس لما يكون ندمان فعلاً على ال عمله، والأعتذار يكون من قلبه مش علشان خاطر الشغل، أنا برفض أدوار كثير حتى لو مكنش معايا فلوس أرفض الشغل لو معجبنيش.

أيتن عامر مصطفي قمر فتى أحلامي فى فترة الشباب

وصرحت أيتن عامر عن علاقتها الزوجية مع زوجها"أهم حاجة في شريك حياتي هي لغة التفاهم، وزوجي عز من الناس اللى لما بختلف معاهم أصله بيظهر، وأصله طيب ولما بيحصل خلاف بنختلف مع بعض بالأصول".

وأوضحت أنها من الفنانات التي يضرب بها المثل في العمل لشدة التزامها، قائلة: "فى ناس جواها غل وحقد وفشل بيحاولوا يسوءا سمعة الناجح وأنا بيضرب بيا المثل في كل شغلة بدخلها وملتزمة جدا في الشغل وأنا مش بتاعة خروجات وسهرات".

وتابعت: "مش شغلة نفسي غير بأهلي وبيتي وشغلي وفي توفيق وموهبة والموهبة مش بالعافية، وفي ناس يقلقها لو عملت مشهد حلو وفلوس الدنيا متشتريش موهبة"، لافتة إلى أنها خلال الفترة الاخيرة مقلة في الظهور على السوشيال ميديا بسبب أنها مشغولة.

أيتن عامر تستعد لمسلسها الجديد

من ناحية أخرى، قالت أيتن عامر فى تصريحات صحفية:" أنها تحضر لمسلسل بعنوان " أولاد عابد"، ومسلسل " الرواية"، "مكتوب عليا" وهذه من إنتاج وأعمال شاهد الاصلية".

وتابعت:"أولاد عابد أكون في بشخصية بنت " أنتهازية"، التي تسعي في الخروج من ظروف عيشتها، والمسلسل يضم بعض من النجوم الكبار منهم رياض الخولي".

مسلسل عنبر 6

وشاركت الفنانة أيتن عامر، أيضا، بمسلسل عنبر 6 والذي يُعد من أعمال شاهد الأصلية، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

والمسلسل من بطولة الفنانين سولاف فواخرجي وصبا مبارك، وفاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، و إخراج على العلي.