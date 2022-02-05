وزير الخارجية يتوجّه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

677349 /677349/وزير-الخارجية-يتوجه-إلى-أديس-أبابا-لتمثيل-مصر-في-اجتماعات-قمة-الاتحاد-الإفريقي 12:02 ص - السبت 5 فبراير 2022 يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم ٤ فبراير الجاري، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يوميّ ٥ و٦ فبراير ٢٠٢٢، حيث تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري. دوت الخليج يتوجّه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته هناك بعدد من نظرائه الأفارقة، وذلك للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك. تابع موقع دوت الخليج علي

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