حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بدمياط

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أهمية استمرار الحملات التى تنفذها الوحدات المحلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأيضا الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.





وتابعت محافظ دمياط أعمال الحملات المنفذة على مدار الأسبوع، والتى استهدفت المرور على المطاعم والمقاهى والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بكافة التدابير التى أعلنتها الدولة فى هذا الخصوص، حيث أسفرت تلك الحملات عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم توقيع غرامات فورية بشأنها وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.

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