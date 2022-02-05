دعمًا للمنتخب.. "الصحة" توفر تطعيمات الحمى الصفراء ومسحات الكورونا بـ٤ مكاتب للمشجعين المسافرين للكاميرون

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بتخصيص 4 من مكاتب صحية لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين إلى الكاميرون دعما لمنتخب مصر في نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتم تخصيص مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز، ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر، ومكتب صحة التجمع الاول أمام جهاز التجمع الاول، ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون، لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين للكاميرون، بالاضافة إلى توفير مسحات الكورونا من خلال فرق طبية يتم توفيرها بتلك المكاتب، من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصر اليوم السبت. وتمنى الدكتور خالد عبد الغفّار التوفيق للمنتخب المصرى والفوز بكأس أفريقيا.

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