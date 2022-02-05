/677352/مرتضى-منصور-كنت-بكلم-مدحت-شلبي-عشان-ارد-على-الاشاعات-قالي-هبعتلك-ورقة-ورفضت-عشان-لساني-مش-مقطوع

وجه الستشار مرتضى منصور التهنئة للقيادة السياسية للشعب المصري بعد التأهل غلى نهائي أفريقيا والفوز على الكاميرون :" ربنا نصرنا وانا بعتبرها منافسه شريفة.. لما تكسب الكاميرون على ارض سيئة جدا .. والجمهور كان محترم وتحية للمدير الفني والمساعدين والطاقم الطبي واللاعبين رجالة سواء اهلي والزمالك".

وتابع مرتضى منصور :" أبعث تهنئة للسيد الوزير اشرف صبحي ومن المقرر ان يسافر بعد بكرة .. واوجه كل الدعم للفوز بالبطولة".

وعن سبب منعه من المداخلات قال مرتضى منصور:" انا كنت بعمل مشاهدات عالية .. ولما بعمل فيديو بيدخل عليه تلاتين واربعين مليون.. السنة اللي فاتت كانت سبب الخراب.. لما كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاكاذيب كان بيقول هنديك ورقة تتكلم منها .. وكنت برفض واقول" اللي انا عايز اقوله انا لساني مش مقطوع".

وتابع مرتضى منصور حديثه:" انت تقدر تقول لمحمود الخطيب اديك ورقه تتكلم منها.. ما تقدرش .

وتابع المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.