/677355/مرتضى-منصور-يكشف-عن-تورط-حشيش-وبرزي-في-فساد-مالي-بالزمالك
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة بخصوص رجل الأعمال هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة إيديتا للصناعات الغذائية.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدثمضيفت:” دفع من ماله الخاص 2 مليون جنيه للزمالك خلال فترة اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب من أجل وضع اعلان شركته على قميصي أحمد زيزو وسيف الجزيري".
مرتضى منصور يكشف عن تورط حشيش وبرزي في فساد مالي بالزمالك
وأضاف: "طارق حشيش المدير المالي للزمالك في ذلك الوقت ايضا تسبب في فساد مالي داخل النادي وهو كان المدير المالي الخاص بشركات ممدوح عباس رئيس النادي السابق".
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