/677356/مرتضى-منصور-تبرعت-للزمالك-بمليون-دولار-ولم-أتحدث-وهاني-بيرزي-دفع-4-مليون-وعامل-فرح
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن هاني بيرزي تبرع للنادي بمبلغ 4 مليون جنية فقط.
جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث مضيفا" اللجنة الماضية فضحتنا ونادي الزمالك مليان فلوس كتير وبطلب من إدارة القناة سحب التبرع للنادي".
وزاد "تبرعت لنادي الزمالك بمبلغ مليون دولار وهذا مثبت بالأوراق ولم أتحدث نهائيا واللي أتبرع بمبلغ 4 مليون جنية عامل فرح".
وتابع "حسين السمري مشوارة كبير وأعرفة من أيام ما كان بيسرق بالـ 50 جنية، والناس اللي بعزمهم في الاندي بيكون على حسابي الشخصي".
واختتم "ولادي أحمد وأمير كانوا بيسافروا على حسابهم ومفيش حد هنا بيعمل كدا، وفي السوبر المصري السعودي ولادي سافروا على حسابهم وزوجتي وأبنتي، وتاكر الطيران على حسابنا الخاص".
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