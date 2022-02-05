/677357/مرتضى-منصور-بشكر-تركي-آل-الشيخ-على-دعم-الزمالك-ومشاهداتي-بالملايين

توجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالشكر لجماهير نادي الزمالك على دعمهم الشرعية التي تمثلت في المستشار مرتضى منصور ، منوها أنه كانت تتم محاربته من قبل الاعلام المصري وكان يوجد نية بعدم زهورعلى القنوات الفضائية على الرغم من رغبة العديد من القنوات في استضافته.

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اء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث موجها الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، والذي ساهم للنادي في السابق”.

شن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.

وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".

مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»

وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.