/677359/مرتضى-منصور-حولت-التراب-لدهب-في-الزمالك-ووفرت-170-مليون-جنية-للنادي

قال المستشار مرتضى منصور أنه قام بتوفير 170 مليون جنية للنادي.. مضيفا :” انا ماخليتش الزمالك يتسول وتشحت عشالن انا بمسك التراب بحوله لدهب”.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث، قائلا:” ميزانية النادي قبل رحيلي كانت قيمة مليار جنية، وبعد ما مشيت خربو النادي".

مرتضى منصور: حولت التراب لدهب في الزمالك ووفرت 170 مليون جنية للنادي

وأشار المستشار مرتضى منصور أن ممدوح عباس أيامه كلان يتم تاجير المحل في جامعة الدول العربية بـ1000 جنيه في السنة، وفي الاخر بيمشوا مرتضى منصور الي محافظ على النادي".

وشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.

وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".

مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»

وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.