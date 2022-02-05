/677360/مرتضى-منصور-إيجار-محلات-الزمالك-رفعتها-من-1000-جنية-لـ-65-ألف-جنية-شهريا
قال المستشار مرتضى منصور أنه رفع ايجار محلات نادي الزمالك من 1000 جنية لـ 65 ألف شهريا.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث، مضيفا:” كنت بدفع الناس فلوس هدايا لنادي الزمالك بقيمة 10 مليون جنية لإسم نادي الزمالك وكل هذا مثبت بالأوراق".
وشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.
وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".
مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»
وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.
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