/677360/مرتضى-منصور-إيجار-محلات-الزمالك-رفعتها-من-1000-جنية-لـ-65-ألف-جنية-شهريا

قال المستشار مرتضى منصور أنه رفع ايجار محلات نادي الزمالك من 1000 جنية لـ 65 ألف شهريا.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث، مضيفا:” كنت بدفع الناس فلوس هدايا لنادي الزمالك بقيمة 10 مليون جنية لإسم نادي الزمالك وكل هذا مثبت بالأوراق".

وشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.

وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".

مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»

وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.