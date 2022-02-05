قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم.. والمحافظة توفر البدائل

جدة - نرمين السيد - أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بيانا أعلنت من خلاله قطع المياه، اليوم السبت، عن 12 منطقة بالقاهرة الكبرى، نظرا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم طرد محطة شبرا الخيمة، بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابى مع الطريق الدائرى.





وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة فى بيان أن قطع المياه عن المناطق الآتية "أم بيومى، مسطرد، أرض الجنينة، بيجام، عزبة عثمان، منطى، أرض الدلتا للصلب، عزبة ناصر، القطاوى، عزبة شاكر، عزبة المدرسة، مدينة الأمل الجديدة، فى نطاق شبرا الخيمة". وأشارت شركة مياه الشرب، فى بيانها إلى أن أعمال قطع مياه الشرب يبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساءً، مؤكدة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتضررة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى

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