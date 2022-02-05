/677362/مرتضى-منصور-الزمالك-عايز-ابطال-رجالة-مش-حرامية

هاجم المستشار مرتضى منصور لجنة حسين لبيب موضحا أنه الزمالك لم يحصل على أي أموال آخر 6 أشهر للجنة حسين لبيب، منوها ان لاعيبة الزمالك لم تحصل علة مكافئتها ومستحقاتها بعد الفوز على بطولة الدوري .. وهو ما اكده اللاعب شيكابلا”.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث، مضيفا: "أن لجنة حسين لبيب حصلت على 114 مليون جنية قيمة اشتراكات.. ةفي الاخر طالعين يشحتو من الجماهير”.

مرتضى منصور: الزمالك عايز ابطال رجالة مش حرامية

ونوه مرتضى منصور أن شركة برزنتيشن دفعت حوالي 146 مليون جنية لنادي الزمالك وذلك ثناء تواجد لجنة حسين لبيب.. وعلى الرغم من ذلك دمرت هذه اللجنة النادي “.

وواصل مرتضى منصور هجومه قائلا:” الزمالك عايز أبطال رجالة مش حرامية .. وعايزين أحمد لسليمان وحسين لبيب !.

وتحدث المستشار مرتضى منصور على الخراب الذي حل على نادي الزمالك بسبب ادارة ممدوجح عباس قائلا:” أنه رفع ايجار محلات نادي الزمالك من 1000 جنية لـ 65 ألف شهريا”.

وهاجم مرتضى منصور الذين يطالبو بالتبرع لنادي الزمالك منوها:” للي بيشحت لنادي الزمالك وصمة عار والزمالك فيه فلوس كتيرة".

وواصل المستشار مرتضى منصور :" نادي الزمالك غني بجماهيرة وأعضائه ومينفعش نشحت وإحنا أغنيا ولو رجعتوا ممدوح عباس واللي بيدعمهم براحتكم".

وقت مرتضى منصور :"ممدوح عباس عاوز يرجع الخراب الجديد للزمالك بنجاح قائمة، والنادي كان محتل من اللجان بعد ما مشيت.. متابعا:” عايزين ترجعو البلطجية اللي كانت في النادي “.

وشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.

وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".

مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»

وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.