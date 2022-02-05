رد عاجل من وزير التعليم على واقعة ضرب معلمة بسبب رفضها الغش

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، عبر صفحته بفيس بوك، إن تطوير التعليم لن يؤتى ثماره إلا إذا استعدنا الرغبة فى التعلم وتوقفنا عن اعتبار الامتحانات هى الهدف والمنتهى للتعليم.





وجاء هذا الرد من وزير التربية والتعليم، تعقيبا على واقعة تعدى أولياء أمور على رئيس لجنة امتحانات بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لرفضها تغشيش الطلاب بامتحانات الفصل الدراسى الأول التى انتهت الخميس الماضى. ومعلمة تدعى وداد حمدى عبد العال وكيلة مدرسة الثانوية بنات بالسنبلاوين، رئيسة لجنة مدرسة الشهيد محمد الشقرى الابتدائية التى أدى بها طالبات مدرسة العروبة الاعدادية بنات امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول، تعرضت لمحاولة اعتداء من أولياء الأمور، بعدما رفضت الرضوخ لضغوط الفتيات وأولياء الأمور، بالتسهيل فى عملية المراقبة على الامتحان، فى محاولة منها لمنع الغش.

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