مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباراة النادي الأهلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
تقام مباراة الأهلي ضد فريق مونتيري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف، عبر قنوات SSC7 HD
مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية
يخوض منتخب بوركينا فاسوضد نظيرة الكاميرون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
تقام مباراة بيرنلي ضد فريق واتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
تقام مباراة ريال مايوركا ضد فريق قاديش في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنوات مساءً beIN Sports HD 1
يخوض فريق أوساسونا ضد نظيرة إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
تقام مباراة تشيلسي ضد بليموث أرجايل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
يخوض فريق إيفرتون ضد فريق برينتفورد في تمام الساعة 5 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
يخوض فريق مانشستر سيتي ضد نظيرة فولهام في تمام الساعة 5 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض توتنهام ضد فريق برايتون في تمام الساعة العاشر مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
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