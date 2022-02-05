الرى توضح مناطق سقوط الأمطار من السبت إلى الإثنين

جدة - نرمين السيد - وتشير التوقعات ومخرجات النماذج، إلى تعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 -5 مم.

أما يوم الأحد فتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1 -3 مم.

كما توقعت عدم سقوط أمطار يوم الإثنين المقبل.