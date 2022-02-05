/677376/سوسن-بدر-تشارك-في-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-بابلو

انضمت الفنانة القديرة سوسن بدر لابطال مسلسل «بابلو»، الذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، بجانب الفنان حسن الرداد الذي يقدم دور البطولة بديلا للفنان ماجد المصري.

دوت الخليج يرصد انضمام سوسن بدر لبطولة مسلسل بابلو

وتجسد خلال أحداث العمل شخصية أم نجلاء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع بناتها وكذلك أهل المنطقة التي تعيش فيها وذلك فى اطار اجتماعى.

سبب اعتذار ماجد المصري عن مسلسل بابلو

وكان قد كشف المنتج ممدوح شاهين عن اعتذار الفنان الكبير ماجد المصري عن مسلسل «بابلو»، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، مشيرا إلى الاستعانة بحسن الرداد بديلا.

وقال ممدوح شاهين في بيان إعلامي، مؤكدة على أنه يكن كل الحب والاحترام للفنان ماجد المصري، وأن العلاقة بينهما لازالت جيدة للغاية: «استعنت بالفنان حسن الرداد ليتولى بطولة مسلسل بابلو، وبالفعل نجحت في تسويق المسلسل باسمه للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، مؤكدا أن الرداد لم يأتي بديلا للمصري بعد اعتذاره، ولكن بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسم المصري كبطلات للعمل».

سوسن بدر تتألق في مسلسل أبو العروسة

من ناحية أخرى، يعرض للفنانة الكبيرة سوسن بدر، مسلسل «أبو العروسة 3»، المذاع على شاشات التليفزيون عبر قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً، إذ أنه بعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، كما يذاع عبر قناة dmc مصر في الساعة الحادية عشر مساء في نفس الأيام، والإعادة تكون في اليوم الثاني في الساعة الرابعة عصرا.

مسلسل أبو العروسة 3

ويعد مسلسل «أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

الجدير بالذكر، أن مسلسل أبو العروسة 3، تدور أحداثه مع الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والرعب المتناثر بين الشعب، ليوضح أيضا كيف يتعامل الشعب المصري مع تلك الأزمة.