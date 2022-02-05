عاجل.. قمة مباحثات بين الرئيس السيسى ونظيره الصينى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصينى رحب بزيارة الرئيس السيسى إلى بكين، والتى من شأنها أن تساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموى المشترك، مثمنا فى هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابى على جميع الأصعدة، خصوصا فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسى بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية، ومؤكدا أن الصين تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر فى محيطها الإقليمى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط.

وفى سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، أكد الرئيس السيسى، حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التى تعقد بين كبار المسؤولين فى مصر والصين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائى إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك فى العديد من المجالات، لا سيما التنموية والاقتصادية والتجارية، ولجذب المزيد من الاستثمارات الصينية استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة حاليا فى مصر فى مختلف القطاعات، أخذا فى الاعتبار ما تتمتع به الشركات الصينية فى مصر من سمعة طيبة، وكونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة فى عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات من بينها أنشطة البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات كورونا، والتقنيات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات الكهربائية، فضلا عن تعظيم التعاون والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات الصينية فى مكافحة جائحة كورونا.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التبادل التجارى بين البلدين فضلا عن استعراض المشروعات المشتركة فى المجالات المختلفة والتقدم المحرز فى تنفيذها، حيث توافق الرئيسان على أهمية الدور الذى تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تعزيز مبادرة الصين "الحزام والطريق" ودعم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، خصوصًا من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادى والتجارى، والتى تساهم فى دفع جهود مصر لتوظيف الموقع الاستراتيجى الهام لمحور قناة السويس سعيا لأن يصبح مركزا لوجستيا واقتصاديا عالمياً.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات ملف سد النهضة، وكذلك مستجدات القضية الفلسطينية والأزمات فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على المستوى الثنائى وفى إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون المتبادل فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما تم مناقشة سبل دعم الشراكة والتعاون الثلاثى بين البلدين الصديقين فى القارة الإفريقية، مع التركيز فى هذا الصدد على أولويات التنمية فى إفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الإفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق الاستفادة المثلى لدول القارة من التعهدات الصينية فى إطار مبادرة الحزام والطريق.