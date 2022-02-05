التخصصات وطريقة التقديم.. وظائف برواتب 5 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، فى قبول طلبات الراغبين فى شغل 81 فرصة عمل فى عدد من المنشآت السياحية فى مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 5000 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.





وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن هذه الفرص تأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل. ومن جانبه، قال سعيد عبد الراضى، مدير المديرية، وفقا لبيان صحفى، إن الوظائف المطلوبة هى: مساعد رئيس صف، ومضيف بالمطعم، ومضيف بالبار، ومساعد مضيف مطعم، ومساعد مضيف بالبار، وعامل كافتيريا العاملين، وطباخ أول، وطباخ ثانى، وطباخ ثالث، وعامل تجهيز وتحضير، ومشرف غرف، ومساعد رئيس قسم بالمطبخ، ومشرف أدوار، ومشرف غرف، وفنى بلاط، وعامل زراعة، وعامل مغسلة، وفنى بلاط. وأوضح مدير المديرية، أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل شارع 47 بمدينة مرسى علم.

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