صوتك مسموع.. 81 ألف شكوى إطلاق المبادرة

جدة - نرمين السيد - استعرض محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نتائج التقرير الذى تلقاه عن نتائج عمل مبادرة "صوتك مسموع"، خلال شهر يناير والتى شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية.





وأكد شعراوى، أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات استقبلت حتى الآن أكثر من 430 ألف رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أو رقم "واتس أب" أو الخط الساخن أو الإيميل، وتضمنت الرسائل 81 ألف شكوى، نجحت المبادرة فى حل 78,4 ألف شكوى بنسبة 96,6% وجار حل 572 شكوى، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل آليات التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى مطالبهم وشكاوهم ومشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها على الفور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضا المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم.

وأشار إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر يناير ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1476 شكوى، ويليها الإشغالات 892 شكوى، ثم مخالفات البناء 110 شكاوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 82 شكوى، والفساد 9 شكاوى والتى تم إحالتها جميعا إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى الشكاوى التى تلقتها المبادرة بشأن مبادرة "حياة كريمة" والتى بلغ عددها 40 شكوى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتا إلى أن خدمة واتس آب تلقت خلال شهر يناير حوالى 11 ألف رسالة منها 2181 شكوى تم حل 1747 شكوى بنسبة 80% وجار حل 434 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على موقع فيسبوك والتى يتابعها أكثر من 69 ألف شخص فورد إليها 405 شكوى تم حلها بنسبة 68,9%، أما البريد الإلكترونى للمبادرة فاستقبل 23 شكوى، كما تلقى الخط الساخن 494 اتصالا تليفونيا من المواطنين تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد الى المبادرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن زيادة عدد المتعاملين مع المبادرة يعد دليلا على ثقة المواطنين بـ صوتك مسموع نتيجة تفاعل فرق العمل التى تم تشكيلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى وسرعة حلها، بالإضافة إلى اختلاف المبادرة عن أى آلية سابقة لاستقبال شكاوى المواطنين، نظرا لاعتمادها على أبسط الطرق غير التقليدية لتلقى الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك وواتس آب للتيسير على المواطن وسرعة الاستجابة لشكواه.

ولفت إلى أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق فى التقدم بها، مشيرا إلى أن المبادرة تعد استكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.

ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعمل جولات ميدانية للتأكد من حل جميع الشكاوى بشكل جذرى وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك، مشيرا إلى أن فرق عمل المبادرة فى المحافظات هى بمثابة غرفة عمليات دائمة على جميع المستويات المحلية يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولاً بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى بذلتها فرق عمل المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين مطالبا بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات للوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330 والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكترونى [email protected]