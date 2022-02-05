- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - والتقى الرئيس السيسى، مع عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زياد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.
جاء ذلك على هامش مأدبة الغداء التى أقامها الرئيس الصينى شى جين بينج، صباح اليوم السبت، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يجرى محادثات جانبية فى العاصمة الصينية بكين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.