عاجل.. السيسى يجرى محادثات جانبية فى العاصمة الصينية بكين

جدة - نرمين السيد - والتقى الرئيس السيسى، مع عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زياد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

جاء ذلك على هامش مأدبة الغداء التى أقامها الرئيس الصينى شى جين بينج، صباح اليوم السبت، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.