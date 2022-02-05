الرئيس السيسى يجرى عدد من المحادثات الجانبية في العاصمة الصينية بكين

اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وسمو الشيخ محمد بن زياد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، والسيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني "شي جين بينج" صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

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