/677384/الأرصاد-ارتفاع-ملحوظ-بدرجات-الحرارة-والصغرى-بالقاهرة-10-درجات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على أنحاء القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأيضا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

دوت الخليج

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى _3.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت أن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تعرضت لها البلاد وصلت ذروتها اليوم الجمعة، حيث تزايدت فرص سقوط الأمطار وتمتد لأغلب الأنحاء.

كما تشهد البلاد، أمطارا خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر.