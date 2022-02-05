«الست بدون راجل كاملة.. وحمو بيكا مش محترم».. تصريحات نارية للفنانة شمس

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حلت الفنانة شمس ضيفة على «برنامج نص الكلام»، التي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة النهار، وذلك في حلقة أمس الأربعاء الموافق 4 فبراير، وصرحت عدد من التصريحات النارية عن عملها وحياتها الشخصية، إليكم أبرزها.

موقع دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة شمس في برنامج نص الكلام مع راغدة شلهوب

الفنانة شمس تتحدث عن حياتها الشخصية

سردت الفنانة شمس بعض من تفاصيل حياتها الشخصية، وعلاقتها بابنها الوحيد وإكتئابها بعد وفاة والدتها، والتي تخرج للإعلام لأول مرة منذ سنوات، حيث قالت:

ابني بيناديني بـ "الكومبرس".

باحاول أتماشى مع الإكتئاب من وقت ما توفت والدتي.

أمي كانت بتحب الأطفال عشان كدا خلفت ابني.

انا باشتغل من وانا صغيرة، وبتحمل مسؤلية البيت.

الرجال في حياة شمس

تحدثت شمس عن طلاقها من أبو ابنها الوحيد، وأيضًا عن شائعة طلاقها من مدحت عبد الهادي بعد 21 يوم زواج فقط، وقالت:

الست من غير الراجل حياتها كاملة.

علاقتي بمدحت عبد الهادي كانت مجرد خطوبة.

طلاقي منه بعد 21 يوم جواز كانت إشاعة.

بسبب قلة الأدوار المعروضة عليا بعد الثورة، بعت كل ما أملك عشان أعيش.

رفضت الزواج من رجال عرضوا عليا أن يتولوني ماديًا؛ لأني أكره التحكم ومبسوطة بحريتي.

علاقتي بطليقي أتحسنت بعد الطلاق.

فضلت عايشة مع طليقي في بيت واحد بعد الطلاق عشان ابننا.

تصريحات شمس عن منى زكي وحمو بيكا

وصرحت الفنانة شمس عدد من التصريحات الجريئة عن الفنانة منى زكي وفيلمها الأخير "أصحاب ولا أعز"، الذي أثار جدلًا واسعًا في الساحة الفنية في الوطن العربي، وفي مصر بالأخص، وعبرت عن رأيها في المغني الشعبي حمو بيكا.

منى زكي ست محترمة وبنت ناس.

بقول للي بيهاجم منى زكي "أحترم نفسك".

الجمهور لم يفهم رسالة فيلم أصحاب ولا أعز.

لقب النجمة الأولى في مصر يليق بمنى زكي.

حمو بيكا دا لا صوت ولا شكل.

حمو بيكا قليل الأدب.

انا راضية عن كل أعمالي.

الجدير بالذكر، أنه تحدثت شمس عن أعمالها وحياتها الشخصية في حلقة أمس من برنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار الفضائية، وذلك بعد أول ظهور لها بعد غياب سنوات طويلة عن الساحة الفنية.