/677386/16-فبراير-كارول-سماحة-تتألق-بحفل-غنائي-في-دار-الأوبرا

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي جديد في مصر وذلك ضمن حفلات نجوم الفن احتفالا بعيد الحب.

دوت الخليجيرصد أحدث حفلات الفنانة كارول سماحة في مصر

وتحي كارول سماحة حفلها في مصر، بدار الأوبرا المصرية في يوم 16 من شهر فبراير المقبل.

وروجت سماحة لحفلها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فنشرت بوستر الحفل، وعلقت: «سعيدة جداااا بغنائي ليلة عيد الحب في دار الأوبرا المصرية ، بوعدكم بليلة استثنائية يوم الأربعاء ١٦ فبراير، المسرح الكبير ..مصر الأوركسترا بقيادة المايسترو محمد الموجي».

أغنية فوضى لكارول سماحة

وشوقت كارول سماحة الجمهور لاغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «فوضى» من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وتعد الأغنية من كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف، ومن المُقرر طرحها قريبا خلال الأيام القادمة.

كارول سماحة في مبادرة اتكلم عربي

و قد نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو من كواليس مشاركتها بمبادرة «اتكلم عربي» خلال الأيام الماضية.

وظهرت كارول سماحة، في الفيديو برفقة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، هذا إلى جانب دمج أغنيتها «اتكلم عربي» للمبادرة لتماشيها مع أحداث الفيديو، وكانت ترتدي بدلة ذات لون لبني، وقميص أبيض.

وكانت قد علقت كارول سماحة على الفيديو، قائلة: «مشاركتي في ندوة اتكلم عربي في إكسبو دبي 2020 لدعم اللغة العربية، في اليوم العالمي للغة العربية، برعاية رئاسة الجمهورية المصرية، ومعالي وزيرة الهجرة نبيلة مكرم».

كلمات أغنية اتكلم عربي لكارول سماحة

لكلام مش الحروف دا عيون مليانة شوف لغة بلادك ... يعني ذاتك تحررك من اي خوف اتعلم واتكلم عربي هنا اهلك حضنك وامانك فاتحين احضانهم بالعربي

...... ف بلاد تانية جميلة أكيد إتربيت وكبرت هناك لكن الشمعة اللي حتقيد وحتفضل ف الشدة معاك ناسك اللي يخافوا عليك ويحاربوا الأهوال علشانك .... الجسر اللي مابينا الكلمة والكلمة دي الدفا والنور تعرف لغتي وتكلمني تلغي المسافات والسور لما تشوف النيل بعينيك الفرحة تلون احزانك.