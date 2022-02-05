السفير المصري في مالابو يلتقي رئيس الغرفة التجارية الغيني

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، Angel Nokonoko Mocoso، رئيس الغرفة التجارية الغيني، حيث استعرض السفير أهمية تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية والفرص المتاحة للتبادل التجاري، فضلًا عن الدور المحوري للغرف التجارية في تعزيز حركة التجارة بين البلديّن.

هذا، واستعرض السفير المصري الجهود والأنشطة التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من أنشطة تستهدف الترويج للمنتجات المصرية وخاصة منتجات الحرف اليدوية والأسر المنتجة، فضلًا عن مشاركته في العديد من المعارض الدولية في عدة دول إفريقية شقيقة. كما تم مناقشة أهمية التعاون بين الغرفة التجارية في غينيا الاستوائية والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، حيث أعرب رئيس الغرفة التجارية الغيني عن رغبة بلاده في الاستفادة من الإمكانيات المصرية المتطورة في هذا المجال.

كما دعا السفير المصري الشركات من غينيا الاستوائية للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة ومن بينها المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الأول الذي سيعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتنظمه هيئة الشراء الموحد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 في مصر.