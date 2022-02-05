يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي إف سى مونتيري المكسيكي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي خلال مشاركته السابعة في مونديال الأندية.
ويتوقع تشكيل الأهلى أمام مونتيري المكسيكي مكونا من:
حراسة المرمى: على لطفى.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة ولويس ميكيسوني وحسين الشحات.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني علي التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.
ويعد الأهلي نادي القرن في إفريقيا هو الممثل الأوحد لمصر في مونديال الأندية، إذ لم يسبق لأي فريق مصري آخر المشاركة في هذا الحدث العالمي من قبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي أمام مونتيري.. التشكيل المتوقع للأحمر: «أفشة والشحات وطاهر» فى الهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.