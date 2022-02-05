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انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة وظائف وزارة الري الجديدة 2022 اعرف شروط التقديم والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل مسابقة وظائف وزارة الري الجديدة لشغل 240 وظيفة خالية بنظام التعيين في مختلف التخصصات الهندسية لسد العجز في الوزارة وخاصة في ظل قيام الوزارة بالكثير من المشروعات التنموية داخل مصر بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في إطار خطة مشروعات حياه كريمة والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية وخطة تبطين الترع والتي تجري حاليا في جميع محافظات الجمهورية من أجل تحسين منظومة الري في مصر والتقليل من الهدر في مواردنا المائية لاستغلالها في استصلاح المزيد من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد مما دفع الوزارة لطلب تعيين كوادر جديدة للإشراف علي تنفيذ المشروعات الجديدة.
تفاصيل مسابقة وظائف وزارة الري الجديدة للمهندسين لشغل 240 وظيفة
في إطار خطة وزارة الري لتطوير منظومتها وسد العجز من الكوادر الفنية في ظل تنامي عدد المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الوقت الراهن طلبت الوزارة عمل مسابقة لتعيين عدد 240 مهندس في مختلف التخصصات يكون توزيعهم كالآتي:
- 190 مهندس مدني
- 29 مهندس ميكانيكا
- 15 مهندس كهرباء
- 4 مهندس حاسب ألي
- 2 مهندس اتصالات
علي أن يتم التقديم عبر بوابة الحكومة المصرية عبر الرابط التالي (اضغط هنا) وسوف يتم فتح باب التسجيل بداية من يوم 20 فبراير 2022 وحتي يوم 7 مارس 2022 ويجب علي الجميع عدم البدا في التسجيل إلا بعد اكتمال الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم المطلوبة والحصول علي رقم الإيداع.
شروط مسابقة وظائف وزارة الري الجديدة لشغل 240 وظيفة
- أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية وحسن السير والسلوك
- أن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه بأي أحكام جنائية مخله بالشرف والأمانه أو فصل من عمله لسبب تأديبي
- أن يكون سن المتقدم أقل من 30 عاما
- أن يكون حاصل علي بكالوريوس الهندسة في التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين
- أن ينجح المتقدم في الاختبارات التي تحدد لاحقا ويقر بقبوله العمل في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية
- يقوم المتقدم بدفع مبلغ 22 جنيه مصري في البنوك التالية (بنك مصر أو بنك القاهرة أو البنك الأهلي) لصالح حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم الحساب / 78120 / 450 / 9ح / كرسوم لشغل وظيفه حكومية والحصول علي إيصال بذلك لتسجيله علي الموقع.
الأوراق المطلوبة في مسابقة وظائف وزارة الري الجديدة لشغل 240 وظيفة
يجب علي السادة المهندسين المتقدمين للوظائف مراعاة عدم البدا في رفع المستندات إلا بعد استيفاء جميع الأوراق والحصول علي إيصال إيداع لصالح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما يجب رفع صور من أصول الأوراق المطلوبة علي الموقع بصيغة (jpg) فقط علي أن تكون الصور ملونة ولا تزيد عن 1 ميجا والأوراق المطلوبة هي:
- صورة شخصية للمهندس المتقدم للوظيفة
- صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي سارية (وش و ظهر)
- صورة صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية (وش و ظهر)
- صورة من شهادة التخرج
- صور من شهادات الماجستير أو الدكتوراه إن وجدت
- صورة من كارنيه نقابة المهندسين
- صورة من الموقف التجنيدي أو شهاده الخدمة العامة
- في حالة وجود إعاقة صورة من شهادة التأهيل
- صورة من إيصال الإيداع
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