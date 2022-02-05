/677403/رواد-النيل-برنامج--نقابتي--للتكنولوجيا-المالية-يبدأ-تقديم-حلوله-التكنولوجية-للنقابات-المهنية-في-إفريقيا

أعلنت مبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية عن أن برنامج نقابتي للتكنولوجيا المالية الذي تحتضنه المبادرة بصدد البدء في تقديم حلوله التكنولوجية للمؤسسات والنقابات المهنية في قارة إفريقيا، عبر استخدام وسائل الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية للخدمات النقابية.

دوت الخليج

مبادرة رواد النيل

وقال الدكتور محمد عباس نائب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل ومدير برنامج حاضنات الأعمال إن " نقابتي" والمتحضنة من حاضنة أعمال SAAS التي يرعها بنك قناة السويس ستطلق برنامج " ( SWORK ) لميكنة خدمات النقابات المهنية فى إفريقيا، وستكون البداية بنقابة المهندسين بدولة غانا، وخلال فترة قريبة ستنضم إليها نقابة المهندسين الأوغندية.

وأشار إلى قيام " نقابتي" للتكنولوجيا المالية التي ترعاها مبادرة رواد النيل بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين في غانا لمكينة مشروع الرعاية الصحية، وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التوظيف بإستخدام الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الصحية وتوفير نموذج متكامل للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية للخدمات النقابية.

حضر التوقيع الذي تم بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة، الفريق عبيد بوامه أكوا سفير غانا بالقاهرة والمهندسة كارلين بوشديد رئيسة الإتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية والمهندس مصطفى شيحو نائب رئيس الإتحاد الدولي للمنظمات الهندسية والدكتور تشالز أدم رئيس نقابة المهندسين بغانا.

وذكر عباس أن وفد نقابة المهندسين الغانية قام بزيارة لمقر جامعه النيل الأهلية، إلتقى خلالها مع الأستاذ الدكتور وائل عقل – رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور علاء إدريس – نائب رئيس الجامعة للتطوير الإستراتيجى والابتكار ، بالإضافة إلى ممثلين عن مبادرة رواد النيل حيث جرى مناقشه سبل التعاون بين الطرفين لدعم الخدمات التى تقدمها شركه نقابتى لنقابة المهندسين الغانية. وأوضح الدكتور محمد عباس نائب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل أن هذا التعاون بين إحدى الشركات المحتضنة بالمبادرة وبين نقابة المهندسية الغانية يعد إنجازا على المستويين تالمحلي والإفريقي في مجال دعم الشركات الناشئة ومساعدتها على تصدير خدماتها وهو الهدف الرئيسي لمبادرة رواد النيل وبرنامج الإحتضان بها.

من جانبه.. قال المهندس أحمد هشام مقرر لجنه العلاقات الخارجية بنقابة المهندسين المصرية ونائب رئيس لجنة مكافحة الفساد فى اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية FAEO إن التوجه إلى القارة السمراء وصقلها بالخبرات المصرية هو دور وطني لنقابة المهندسين المصرية، مشيرا إلى أن إنشاء منصة تعليمية متخصصة فى البرامج الهندسية المهنية بخبرات مصرية ونقلها تلك التجربة إلى الأشقاء إى افريقيا يعد إنجازا كبيرا لنقابتي ولنقابة المهندسين وشركائها.

وأضاف أن البداية ستكون من غانا، كبداية لدخول بقية الدول الإفريقية لتكون نقابة المهندسين المصرية بمثابة المنارة المهنية للقارة السمراء والتى تحتوي على أكثر من مليوني مهندس. وأعرب محمد جمال الرئيس التنفيذى لنقابتي عن سعادته بالشراكة المتميزة مع نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد ثمار إهتمام الدولة والبنك المركزي المصري بريادة الأعمال ونشر آليات الشمول المالي فى المجتمع، حيث تخدم نقابتي حاليا أكثر من نصف مليون مستخدم من أعضاء نقابة المهندسيين المصريين وأسرهم ، وتمنحهم الخدمات النقابية إلكترونيا خاصة مع استمرار إنتشار جائحة كورونا.

ولفت إلى أن نقابتي تسعى لتعميم تجربتها مع نقابة المهندسين مع باقى النقابات المهنية والعمالية فى مصر ، كما تعتزم إطلاق منظومة نقابتي الصحية لخدمة جميع النقابيين في مصر بهدف توفير حياة صحية كريمة للنقابين وأسرهم وفق الرؤية الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.