/677395/محافظ-الاسماعيلية--جهود-مستمرة-لرفع-مياه-الأمطار-بمدن-وقرى-المحافظة

وجه شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية الوحدات المحلية بإستمرار رفع مياه الأمطار من كافة المراكز و المدن و أحياء المحافظة، ومدهم بالمعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار. ‏كما كلف بشاره رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى،والأجهزة المعنية، بتواجد فرق الطوارئ في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار ، مشددا على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي ، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن. حيث تابعت الوحدة المحلية لحي ثالث ، سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار ، من الشارع التجاري ، بالإضافة إلي التعامل مع انسداد صرف صحي بشارع فؤاد عزيز غالي و الذي ادي إلي تراكمات مياه أمطار و علي الفور قامت فرق طوارئ الحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بحل المشكلة خلال نصف ساعة. كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوصوير رفع تجمعات مياة الامطار من كمين المنايف ،وبجوار بوابة المطار الرئيسية ، مدخل المدينة بطريق المعاهدة ، أبوراجح. وقام مركز ومدينة القصاصين، بسحب جميع مياه الأمطار اسفل الكوبرى العلوى وشارع المعاهدة، والمحسمة القديمة بمعدات المجلس من سيارات الكسح وماكينات شفط المياه. و كان محافظ الإسماعيلية قد وجه خلال الاجتماعات الدورية، بصيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف. على جانب أخر كانت الامطار خفيفة بمركز ومدينة فايد لم ينتج عنها تجمعات مياة ، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى وتوجيه كافة مجموعات العمل المستمرة لمواجهة التقلبات الجوية. وشدد "بشارة " على تواجد كافة فرق التدخل ورفع درجة الاستعداد بمحطات الصرف الصحي والتنسيق الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ، مؤكدا على متابعة سير العمل بها وتشغيل المحطات بكامل طاقتها وتطهير بعض خطوط الصرف بالقرى واتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لمواجهة اﻻمطار ، واستمرار حالة الطوارئ و استمرار تكثيف أعمال رفع مياه الأمطار، والتواصل مع الشبكة الوطنية الموحدة بالمحافظة. وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت عصر أمس الجمعة، موجة شديدة من سقوط الأمطار و التي استمرت لحوالي نصف ساعة و ذلك بعد التحذيرات الجوية بموجة الطقس السئ و سقوط الأمطار و زيادة سرعة الرياح . و عقب توقف الأمطار .. انتقلت فرق الطوارئ المنتشرة بكافة الميادين و الشوارع الرئيسية بكافة المراكز و المدن للتعامل مع تجمعات الامطار و مازال العمل جاري حتي اتمام كافة الاعمال