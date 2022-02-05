/677401/النائب-أحمد-سمير-يكشف-عوامل-نجاح-مصر-نمو-صادراتها

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن القفزة التاريخية التى حققتها الصادرات المصرية في عام 2021 لتسجل مستويات قياسية بـ 45.2 مليار دولار وهو إجمالي الصادرات السلعية والبترولية معاً ولأول مرة فى تاريخ مصر يُعد دليل قاطع على قوة ونجاح الاقتصاد المصرى وتنوعه.

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وأضاف "سمير" فى بيان له اليوم، أن النجاحات الكبيرة التي حققتها الصادرات المصرية إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها وعلى رأسها الإهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترويج للاقتصاد المصري والصادرات المصرية في مختلف زياراته الخارجية ولمختلف دول العالم.

توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بنمو الصادارت :

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الرئيس السيسي فى جميع مباحثاته ولقاءاته مع مختلف رؤساء وقادة وكبار المسئولين بمختلف دول العالم يعطي أولوية قصوى لملف الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الخارجية والترويج للصادرات المصرية.

دور الحكومة في نمو الصادرات المصرية :

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أنه من ضمن أسباب ماحققته الصادرات المصرية نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه تدفق الصادرات المصرية لمختلف دول العالم العالم وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتشجيع القطاعات الصناعية والإنتاجية للوصول لـ 100 مليار دولار وهو ما أدى الى ارتفاع الصادرات السلعية الى 26 % خلال 2021.

مصر تستطيع تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات :

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق رقم الـ 100 مليار دولار من صادراتها خلال السنوات القليلة القادمة معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون وفى القريب العاجل واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وافريقيا.