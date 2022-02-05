5.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لتنفيذ 317 مشروعا تنمويا بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 2021-2022، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2021-2022، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين فى الجهود المبذولة لتطوير منظومتى التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم فى معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقى للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التى تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت السعيد، أن جميع الخطط التنموية التى تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين فى التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن فى المحافظات 2018-2019 و 2019-"2020، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 317 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 2021-2022 تبلغ 5,4 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 2021-2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,6 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 48%، يليه قطاع التعليم العالى والبحث العلمى بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 20,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 678 مليون جنيه بنسبة 12,6%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 506 مليون جنيه بنسبة 9,4%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 354,3 مليون جنيه بنسبة 6,6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 162 مليون جنيه بنسبة 5,7%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة المنوفية فى خطة 2021-2022 تتمثل فى توجيه نحو 1,8 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 146 مشروعًا، وفى قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 81 مشروعًا منها مشروع استكمال منظومة المخلفات الصلبة، رصف طرق محلية بمراكز المحافظة، إلى جانب إنشاء مصنع لتدوير مخلفات البناء بمدينة السادات، وفى مجال التعليم قبل الجامعى يستهدف تنفيذ 13 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسى، بالإضافة إلى تأهيل مدارس.