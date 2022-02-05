عاجل- رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتشهد مدينة العلمين الجديدة، تنفيذ مشروعات كبرى ومنها أبراج العلمين، ومنطقة الداون تاون، ومنطقة الجامعات، والمدينة التراثية، المنطقة السكنية وغيرها من المشروعات التى تتميز بتفردها.

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